Em duas operações de trânsito, realizadas na quinta-feira, dia 16, a Polícia Militar de Concórdia recolheu dez veículos, sete carteiras nacionais de habilitação e mais de 20 autuações foram aplicadas.



Os trabalhos foram realizados pelo alunos do curso de formação de soldados, que estão sendo desenvolvido em Concórdia. A operação foi deflagrada no período a manhã na Adílio Hilário Mützemberger, no Guilherme Reich e na Attílio Fontana, no Santa Cruz.