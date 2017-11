Será uma grande partida, o torcedor presente no Centro de Eventos verá em quadra duas equipes qualificadas, que disputarão até o último segundo a classificação para a semifinal do Catarinense, a primeira partida disputada na última segunda-feira (13) terminou empatada em 2 a 2, e agora quem vencer no tempo normal estará classificado, em caso de empate a disputa será na prorrogação aonde Concórdia tem a vantagem do empate por ter terminar a Primera fase em melhor colocação que os adversários.



A equipe concordiense treinada pelo técnico Morruga finalizará a preparação na manhã desta sexta-feira (17), e buscará com todas as forças a vaga na semifinal da competição, que é muito respeitada a nível nacional pela qualidade das equipes que a disputam.



Para a partida os ingressos terão valor promocional de R$ 10,00, crianças até 12 anos não pagam. Os ingressos estão sendo comercializados com mesmo valor nos pontos de venda: Posto Baseggio, Via Passarela, Megazam Moda Sport, Mundo dos Esportes, Alex Sports, Tasca Esportes e Gostosão Burger. A bilheteria do Centro de Eventos estará aberta a partir das 19h30min.

Preliminar com partida decisiva da equipe Sub-17 da ACF/FMEC



A partir das 18h a bola rolará no Centro de Eventos para Concórdia e Pinhalzinho pelo Catarinense Sub-17, na partida de ida das quartas de final a equipe concordiense treinada pelo técnico Thomé venceu por 7 a 2 no Centreventos Lourenço Aloisio Floss, em Pinhalzinho.

(Fonte: Ricardo Artifon).