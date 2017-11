A União de Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (UMAMC) está coordenando a eleição unificada que irá definir a diretoria de cada bairro neste sábado, dia 18 de novembro das 13h às 17h. As urnas deverão estar localizadas em lugares de fácil acesso a todos, de preferência nas sedes das Associações e o mandato da chapa eleita será de três anos.



São 37 Associações de Moradores urbanas, destas, algumas ainda não entregaram a formação das chapas e três apresentaram duas chapas que irão concorrer à eleição da Associação que são: Nova Brasília, Santo Ângelo e Guilherme Reich.

Para dar suporte às Associações, a UMAMC criou uma comissão presidida por Jânio de Oliveira, tendo o apoio de Andrieli Trindade, Patrícia Prezotto, Sandra Brandalise e Valdecir de Abreu que estarão trabalhando na entidade no sábado à tarde durante o período eleitoral.

“Para as Associações que não farão eleição neste primeiro momento, a UMAMC fará a convocação num prazo de 10 dias, para que o Bairro defina a Comissão Eleitoral e então definir prazos para inscrição de chapas e realizar todo o processo. A União dará todo o suporte necessário”, informa Jânio de Oliveira, presidente da UMAMC.

Segundo o regulamento das eleições unificadas, para votar, o morador deverá estar residindo no bairro, pelo menos três meses antes do pleito e ter mais de 16 anos de idade. O voto deverá ser secreto, cabendo a comissão eleitoral garantir o sigilo a todos, providenciando cabines e urnas.

A abertura das urnas se dará após a coleta, onde toda a comunidade poderá acompanhar. A Assembleia de posse da diretoria eleita se dará no final da contagem de votos, ou às 18hs do mesmo dia.

A posse festiva será planejada junto com as novas diretorias na reunião do dia 11 de dezembro, às 19h, na sala de reuniões térrea do SINTRIAL.

(Fonte: Andrieli Trindade/Ascom/Umamc).