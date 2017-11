Praça Dogello Goss, Rua Coberta, jardim da prefeitura, rua do Comércio e prédios públicos já estão entrando no clima.

Concórdia já está em clima de Natal. Para 2017, a Administração Municipal planejou algumas novidades na decoração e iluminação natalina, que já estão ganhando forma na área central. Com novos formatos e ambientes, a intenção é contagiar a população durante esta época “mágica”, proporcionando encanto à crianças e adultos. O trabalho de instalação iniciou há alguns dias, mas tem se intensificado na última semana. A estimativa é de que tudo seja concluído no dia 1º de dezembro, já que para o dia 2, está agendada a abertura oficial do Sonho de Natal, com o evento Caminhos de Natal e Chegada do Papai Noel, a partir das 20h, na rua do Comércio.



A decoração está concentrada na Praça Dogello Goss, Rua Coberta, jardim da prefeitura e rua do Comércio. Edificações públicas, como o Centro Cultural, prédio administrativo, terminal rodoviário e Quiosques também receberão o “brilho” do Natal. Na praça estão sendo instalados portais nos quatro principais acessos. A partir deles haverão caminhos iluminados, que serão feitos com vidros de reuso, guiando a população até a Casa do Papai Noel e ao centro da praça. O chafariz também ganhará alguns adereços natalinos, que prometem criar um cenário diferenciado. A casa do “Bom Velhinho” terá um efeito nevado, remetendo o local ao Polo Norte.



O jardim da prefeitura ganhou uma árvore de Natal gigante, com pouco mais de 11 metros de altura, com muitos pacotes de presentes em sua base. Bem próximo, foi instalado o presépio, anunciando o nascimento do menino Jesus. Para chegar até ele, um caminho iluminado com anjos. A rua do Comércio ganhará um teto iluminado, que dará um clima especial ao cenário do Caminhos de Natal, que ocorre no trecho entre o Posto Lamonatto e Quiosques. Todo o investimento foi planejado para reaproveitamento nos anos seguintes, quando serão necessários apenas alguns complementos e ideias criativas para a montagem de novos cenários.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).