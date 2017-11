O senador Paulo Bauer esteve em Concórdia na manhã de quarta-feira, dia 16, onde oficializou o repasse de R$ 1 milhão para investimentos na Saúde. Durante o encontro, realizado na Prefeitura, o prefeito Rogério Pacheco também fez mais algumas reivindicações. Assuntos como a abertura da UPA e a Universidade Federal da Fronteira Sul, também foram tratados.

O secretário de Saúde de Concórdia, Sidnei Schmidt, adianta que o valor será utilizado para a compra de ambulâncias e uma reforma. “É um recurso que chega em boa hora e vamos adquirir duas ambulâncias para transporte de pacientes e também vamos fazer a reforma de uma das Unidades do ESF. Ainda não definimos qual”, conta ele.

Bauer destacou que atende pedidos de vários municípios e destacou que desta vez conseguiu destinar o recurso para Concórdia. “O prefeito já nos visitou algumas vezes e agora conseguimos atender a este pedido. Fiz uma ligação em uma segunda-feira, contando que ia destinar R$ 1 milhão para Concórdia. É ótimo receber uma notícia destas, ainda mais em uma segunda. O Pacheco ficou até surpreso”, brincou o senador.

ABERTURA DA UPA:

Durante a visita, outro assunto tratado foi a abertura da UPA. A estrutura já está pronta há mais de dois anos e de acordo com a Prefeitura, não há viabilidade para funcionar. “A gente está buscando uma autorização do governo federal, para utilizar o espaço construído de outra forma. Pensamos em um Posto de Saúde, para atender a população. Sabemos que o município não tem como arcar com a despesa da Unidade, como é a proposta de uma UPA, isso gira em torno de R$ 800 a 900 mil. O senador vai nos auxiliar nesta demanda, buscando uma autorização”, relata o prefeito.

Bauer destacou que conhece a situação de outros municípios com o mesmo problema de Concórdia. “Ainda no governo do PT, várias UPAS foram construídas e estão nesta situação. Levar atendimento a população, concordo, mas antes de construir há a necessidade de saber da viabilidade. Não é só aqui e isso não é um problema do governo do Rogério, mas, vamos em busca de alternativas, não podemos demolir o que foi construído, vamos auxiliar em uma solução”, ressaltou o senador.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL:

O tema também foi tratado durante o encontro em Concórdia. Pacheco pediu auxílio para a viabilização da Universidade, que é uma demanda de vários anos. Ainda em 2014 um terreno foi adquirido próximo ao acesso a Concórdia, na BR-153. “Passamos todas as informações ao Paulo Bauer e ele vai nos auxiliar. Entendemos que temos que instalar a Universidade, mesmo que em outro local. No terreno adquirido, que ainda está sendo pago, a gente sabe que vai demorar muito para que seja feita uma edificação, então temos que viabilizar outro caminho. Já passamos outras possibilidades de locais para o senador e ele já garantiu que vai se empenhar nesta demanda”, diz o prefeito.