Começou nesta quinta-feira, dia 16, a pré-temporada do Concórdia Atlético Clube para a série A do Campeonato Catarinense de 2018. A maioria dos jogadores que renovaram ou foram contratados se apresentaram no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. O elenco do CAC será composto por 18 jogadores profissionais e o restante será formando por categorias de base.



Conforme o diretor de futebol do Galo do Oeste, Jaciel Segala, o Concórdia pretende realizar pelo menos quatro amistosos. Dois deles serão com o São Luiz, de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um jogo com os juniores da Chapecoense, que se preparam para a Copa SP também está sendo negociada. Por fim, um outro compromisso está sendo buscado para o time, já que o campeonato inicia no dia 17 de janeiro.



Os jogadores que se apresentaram foram, goleiros: Anderson e Yan; zagueiros: Sergipano, Eduardo e Gabriel Perez; laterais: Miguel, Zeca e Ramon; volantes: Beto, Diogo Roque e Marlon; meia-atacantes: Flávio, Carlos André e Tupã; centro-avantes: Marcos Paulo, Rafael Santiago e Ilton Júnior.



A comissão técnica é comandada pelo técnico Mauro Ovelha.

(Com informações do repórter André Krüger).