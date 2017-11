Durante a visita que fez a Concórdia nesta quarta-feira, dia 16, o senador Paulo Bauer afirmou que está disposto a ser candidato ao governo de SC na eleição de 2018. Segundo ele, o PSDB conversa com quase todas as siglas e coligações não são descartadas. O único partido que não “entra na conversa” é o PT.

Bauer destacou que atualmente os tucanos contam com mais de 100 mil filiados, 350 vereadores, 40 prefeitos, 36 vice-prefeitos, cinco deputados estaduais, dois federais e dois senadores. “O PSDB passou a ser um grande partido em SC, um partido de responsabilidade, história e está pronto para assumir desafios como o governo do Estado. Nós não somos novidade política e como senador, ex-vice-governador e muitos anos de vida política, o partido tem me estimulado e me dado apoio para que eu concorra à eleição do ano que vem”, adianta ele. “Eu desejo isso, eu tenho disposição para isso e quero ser candidato. Não adianta ficar com aquela conversa de que talvez, quem sabe. Eu posso afirmar com segurança que quero estar na disputa”, ressaltou.

Sobre coligações, Bauer não descartou. “Neste momento todos os partidos anunciam a disposição de disputar a eleição, mas não há nada definido, precisamos aguardar encaminhamentos. Uma coligação é boa para a viabilidade do projeto eleitoral e para a governabilidade, quando se monta um time qualificado”, comenta. “O PSDB tem crédito para pedir apoio a qualquer partido em SC e estamos conversando. A única coisa que podemos assegurar é que não estaremos coligados, em hipótese alguma com o PT. É uma questão de ideologia”, afirma o senador.

Em Concórdia Paulo Bauer oficializou R$ 1 milhão para a Saúde e também recebeu demandas da Administração, para auxílio na viabilidade da UPA e Universidade Federal da Fronteira Sul.