Corpo estava nas águas do rio do Peixe.

Depois de um trabalho incansável por parte dos integrantes do Corpo de Bombeiros que começou na segunda-feira (13), por volta das 8h desta quinta-feira (16) foi localizado nas águas do Rio do Peixe o corpo de Matheus Henrique Castanha de 22 anos que estava desaparecido.

Logo após o comunicado por parte dos familiares do desaparecimento do jovem, os bombeiros estenderam algumas redes no leito do rio, na tentativa de localizar o corpo, o que acabou acontecendo nesta quinta-feira, quando em uma destas redes o corpo de Matheus ficou preso.

As polícias Civil e Militar isolaram o local até a chegada dos peritos do IGP que se deslocaram de Campos Novos para recolher o corpo e conduzir até o IML para a necropsia.

Matheus Henrique Castanha desapareceu desde às 5h da segunda-feira (13) quando saiu de sua residência e não mais retornou. Câmera de videomonitoramento próximo a ponte Emílio Baumgart registraram as últimas imagens dele neste mesmo dia.

A motocicleta que ele utilizava para se deslocar diariamente estava estacionada próximo a ponte. O pai do jovem confirmou que ele é casado e vinha enfrentando problemas familiares.

A Polícia Civil de Herval d´Oeste começará a fazer os trabalhos de investigação, na tentativa de esclarecer os fatos.

(Fonte: Julnei Bruno/Via Rádio Catarinense)