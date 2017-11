Fogo iniciou por volta do meio dia

Incêndio atinge vegetação no Contorno Norte em Concórdia

Um incêndio atingiu uma área de vegetação seca no Contorno Norte, próximo a Lanchonete Bier Bola, em Concórdia. O incêndio aconteceu nesta quinta-feira, dia 16. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 12:15h.

Para combater as chamas a guarnição utilizou batedores e água. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

Informações: Repórter André Kruger

