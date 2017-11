O E.C. Pinheiros (SP) foi campeão da Liga Nacional Feminina de Handebol em 2016 e cruzou com a UnC/Concórdia (SC) na semifinal do ano passado. Agora, as duas equipes voltam a se encontrar na fase final da edição deste ano, que começa nesta quinta-feira (16) com o primeiro duelo entre os times às 21h, no Ginásio Vitório Zanon (Baetão), em São Bernardo do Campo (SP). A entrada é gratuita.



Após o primeiro jogo na quinta, o segundo duelo será na sexta-feira (17), às 21h45. Do outro lado da chave, UNIP/São Bernardo (SP) e Abluhand/FURB/FMD Blumenau (SC) também disputam uma vaga na decisão. Todas as partidas, com exceção da disputa de 3º lugar, serão transmitidas pelos canais SporTV.



Na semifinal da última temporada, as paulistas eliminaram as catarinenses e depois bateram São Bernardo na final para conquistarem o título nacional. Já em 2017, o Pinheiros terminou com a segunda melhor campanha na Conferência Sul/Sudeste (atrás de São Bernardo) e depois liderou a chave B na segunda fase da Liga, o que garantiu um lugar entre os quatro melhores.



"Fizemos uma segunda fase bem dura e quase ficamos fora. O formato da Liga este ano fez com que a competição fosse mais nivelada quando misturou as regiões. Na segunda fase, foram jogos bem disputados. E isso tudo acrescentou bastante para o nível da competição", afirmou o técnico Alex Aprile.



"Esperamos a mesma dificuldade que encontramos ano passado quando enfrentamos Concórdia. Em 2016, tivemos um jogo que perdemos por dois gols, revertemos na segunda partida, e esse ano é tentar fazer um primeiro jogo melhor para não ter o sufoco do ano passado, mas sabemos que é difícil. Concórdia é um time mais calejado de jogos de decisões e já fez muitas finais", acrescentou.



Já Concórdia acabou na quarta posição no ano passado após perder o bronze para Blumenau. Neste ano, a equipe ficou em quarto na disputa regional e depois terminou em segundo no grupo A da segunda fase. No único duelo que fez contra o Pinheiros na Conferência Sul/Sudeste, realizado em agosto, as catarinenses foram derrotadas, fora de casa, por 23 a 19.



"Estamos ansiosos para as semifinais da Liga Nacional e também estamos felizes por alguns resultados obtidos neste ano, como o terceiro título nos Jogos Universitários Brasileiros, o hepta dos Jogos Abertos de Santa Catarina, e agora em busca também de um resultado positivo na Liga Nacional", disse o treinador Alexandre Schneider.



"Sabemos das dificuldades que vamos encontrar por tudo que passamos neste ano, mas estou muito contente e acredito que a equipe cresceu de produção nos últimos dias e creio que podemos fazer um grande papel e quem sabe chegar novamente à final da Liga. Respeitamos muito a equipe do Pinheiros, atual campeã e que nos tirou no ano passado também na semifinal", finalizou.



Fase final da Liga Nacional Feminina de Handebol



Quinta-feira (16)

19h: UNIP/São Bernardo (SP) x Abluhand/FURB/FMD Blumenau (SC) - SporTV

21h: Pinheiros (SP) x UnC/Concórdia (SC) - SporTV



Sexta-feira (17)

19h45: UNIP/São Bernardo (SP) x Abluhand/FURB/FMD Blumenau (SC) - SporTV

21h45: Pinheiros (SP) x UnC/Concórdia (SC) - SporTV



Domingo (19)

10h: Final - SporTV

12h: Disputa do 3º lugar

(Fonte: Confederação Brasileira de Handebol)