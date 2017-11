Na madrugada de ontem (quarta), policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 2.420 maços de cigarros aromatizados provenientes do Paraguai. A mercadoria estava nas bagagens de dois passageiros de um Renault/Master placas de mato Castelhano/RS, abordado no km 355 da BR 282 em Campos Novos. A carga do cigarro aromatizado é avaliada em mais de 24 mil reais, segundo a Receita Federal.

Os dois envolvidos, um homem de Foz do Iguaçu e uma mulher moradora de Porto Alegre, confessaram que a mercadoria é oriunda do Paraguai. Eles foram conduzidos à Polícia Federal em Lages/SC, onde vão responder por contrabando.

(Fonte: Nucom/Polícia Rodoviária Federal).