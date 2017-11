Acidente deixa jovem com ferimentos graves na BR 282 em Vargem Bonita

O Corpo de Bombeiros de Catanduvas, atendeu a um grave acidente de trânsito por volta das 06h40 desta quinta-feira, 16, na BR 282 próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal em Vargem Bonita. A colisão envolveu uma Saveiro com placas de Vargem Bonita que acabou colidindo na traseira de um caminhão Mercedes com placas de Catanduvas que transportava uma carga de toras.

O condutor da Saveiro Roberto Schuck, 22 anos, ficou preso nas ferragens e foi removido pelos bombeiros, apresentava traumatismo craniano e suspeita de fratura no quadril. O jovem foi transportado pela ambulância dos bombeiros até as proximidades de Santa Helena onde foi entregue à Unidade Avançada do Samu, que conduziu até o Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba.

O motorista do caminhão Romeo Roque Durgel de 51 anos não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para fazer os levantamentos no local do acidente.

Com informações e fotos: Blog Paulo Gonçalves