Inicia na próxima segunda-feira, dia 20, a Edição de 2017 da Semana da Consciência Negra, em Concórdia. As atividades, organizadas pela Oscip Niara, serão desenvolvidas até o sábado, dia 25. Em entrevista ao programa Primeira Hora Especial, da quarta-feira, dia 15, o presidente da Oscip Niara, Ary Barreiros Júnior, detalhou a programação. A maioria das atividades serão concentradas no Memorial Attilio Fontana.

Ary Barreiros Júnior, destacou que durante toda a próxima semana haverá mostras culturais e de culinária no Memorial, promovidos pelos alunos dos colégios Vidal Ramos Jr e Pitágoras. A abertura será na segunda-feira, dia 20, no período da noite, no Centro Cultural com a apresentação de um documentário sobre preconceito racial e exposições.

No dia 22, quarta-feira, haverá uma oficina histórico-musical da cultura negra, no Senac Concórdia. No dia 23, uma palestra no IFC sobre a temática violência racial e gêneros na educação. E no dia 25, o encerramento da Semana da Consciência Negra será no Restaurante Visão Haitiana, um empreendimento que é administrado por imigrantes haitianos, que fica na rua Santa Catarina, atrás do Caitá Supermercados. Neste local haverá apresentações artísticas e almoço.