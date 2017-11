Fato aconteceu enquanto que o proprietário trabalhava no corte de eucalipto, em Linha Gasperini.

Motocicleta é furtada no interior de Concórdia

Uma motocicleta foi furtada no interior de Concórdia. O fato foi registrado na Central de Polícia na terça-feira, dia 14, pelo proprietário. O veículo estava estacionado nas margense de uma estrada do interior, em Linha Gasperini, enquanto que o proprietário trabalhava no corte de eucalipto.

A motocicleta é uma Honda CG Titan, cor verde, placas MCH 8975. A mesma ainda não foi localizada.



