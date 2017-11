Agronegócio catarinense segue faturando com as exportações. O faturamento com os embarques de carne suína para o exterior já é 22,5% maior do que em 2016. Somadas, as receitas com as exportações de carne de frango e suína em 2017 passam de US$ 2,08 bilhões – 11,6% a mais do que no mesmo período do último ano.

De janeiro a outubro deste ano, Santa Catarina exportou 825,4 mil toneladas de carne de frango, quantidade 1,18% menor do que em 2016. No entanto, essa baixa não interferiu no desempenho financeiro, que foi 8,18% maior este ano. Ao todo, o faturamento com os embarques de carne de frango nesse período ultrapassa US$ 1,5 bilhão.

As exportações de carne suína também seguem com alta no faturamento. Nesses 10 meses de 2017, as receitas já superam em 22,5% os números do último ano, chegando a US$ 546,5 milhões. A quantidade embarcada também é um pouco maior do que no mesmo período de 2016, fechando em 233,8 mil toneladas.

Desempenho em Outubro

O mês de outubro encerrou com queda nas exportações de carnes, o que não interferiu no bom desempenho dos setores ao longo do ano.

Principal produto da pauta de exportações catarinenses, a carne de frango apresentou queda nos embarques de outubro. Foram 83,4 mil toneladas vendidas para outros países – 6,7% a menos do que em setembro – e o faturamento chegou a US$ 164,5 milhões. Ainda assim, esses montantes são superiores à média mensal das exportações de 2017 (82,5 mil toneladas e US$153,6 milhões). Em comparação com outubro de 2016, os números são bem positivos, principalmente o resultado financeiro que foi 14,12% maior do que no último ano.

As exportações de carne suína também caíram em outubro. Foram vendidas 20,8 mil toneladas e arrecadação fechou em US$ 46 milhões – desempenho 5,9% menor do que em setembro.

Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Cepa/Epagri).

Exportações do Brasil

Como grande produtor e exportador de carnes, o desempenho de Santa Catarina tem impacto direto nos resultados brasileiros. E assim como o Estado, o país também ampliou o faturamento com as vendas de carne suína e de frango em 2017 e, somado, chegou a US$ 7,44 bilhões.

De janeiro a outubro, o Brasil já exportou 3,59 milhões de toneladas de carne de frango e as receitas já passam de US$ 6 bilhões – superando em 7% o último ano. No mesmo período foram 578 mil toneladas de carne suína com um faturamento de US$ 1,37 bilhão – 14,5% a mais do que em 2016.

Contudo, assim como em Santa Catarina, no âmbito nacional também foram registradas quedas nas quantidades exportadas em outubro, em relação ao mês anterior: -5,5% no caso da carne de frango e -4,34% para a carne suína.

(Fonte: Ana Ceron/Ascom/Secretaria de Estado da Agricultura)