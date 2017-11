Mulher de 22 anos é encontrada morta de rodovia no norte do RS

Uma mulher foi encontrada sem vida às margens da RS 343 em Cacique Doble neste feriado de 15 de novembro. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas para esta ocorrência. A BM isolou a área e aguarda a chegada da perícia. A Polícia Civil já trabalha na investigação e pela manhã desta quarta-feira já havia tomado depoimento de um masculino que supostamente estava com ela na tarde de terça-feira.

Supostamente o corpo da jovem de 22 anos está no local desde a tarde ou anoitecer de terça-feira. Ela encontra-se de bruços e com sangramento facial.

Segundo informações de familiares ela era solteira, tinha dois filhos e foi vista com vida pela última vez na tarde de ontem. A perícia só será concluída após necropsia que será realizada em Passo Fundo.

(Fonte: Rádio Regional FM/Cacique Doble)