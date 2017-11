A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a dois acidentes com danos materiais de pequena monta, entre a tarde de noite da terça-feira, dia 14. O primeiro deles ocorreu por volta das 18h15 no KM 4 da rodovia da SC 283, no contorno viário norte, em Concórdia. Foi uma colisão, seguida de queda de motocicleta, envolvendo um Citröen C3, placas de Concórdia, e uma CG 125 Fan, também da Capital do Trabalho. Os condutores, de 34 e 18 anos, respectivamente. Somente danos materiais de pequena monta nos dois veículos.

O outro fato ocorreu por volta 21h20 desta terça-feira, dia 14, no KM 20 da SC 283, no Distrito de Santo Antônio. Foi uma colisão entre um Voyage, placas de Concórdia, conduzido por um homem de 55 anos de idade, e o automóvel GM Prisma, de Arabutã, dirigido por uma mulher de 54 anos. Este fato também registrou danos materiais de pequena monta.