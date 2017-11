Fogo atinge vegetação e casa no Bairro Renascença em Concórdia

Uma casa abandonada, que fica na Rua Ari Mayer, no Bairro Renascença, foi atingida por chamas na madrugada desta quarta-feira, dia 15. O fogo iniciou na vegetação, ao redor da residência e não chegou a destruir o imóvel.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta de 01:3a0h e conseguiram controlar as chamas. Cerca de 800 litros de água foram utilizados no combate. De acordo com informações da guarnição, a casa não tem energia elétrica e o incêndio pode ter sido criminoso.

Outra possibilidade é a de que o alguma bituca de cigarro possa ter iniciado o fogo, pois moradores próximos relatam que o local é utilizado por algumas pessoas, para o consumo de drogas.