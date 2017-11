Fato foi registrado em uma plantação de eucalipto, no interior.

Aproximadamente 30 mil metros quadrados de área foram queimados em um incêndio florestal, registrado na tarde desta terça-feira, dia 14, no interior de Seara. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar desse município.



O sinistro aconteceu em uma plantação de eucaliptos, na Linha Rui Barbosa. Conforme a guarnição, foram utilizados cinco mil litros de água para o combate às chamas, além de batedores.



De acordo com relatos, um idoso de 70 anos, foi atendido com dificuldade respiratória por causa da fumaça, que estava se aproximando de sua residência. Ele foi atendido no local e deixado aos cuidados dos familiares.