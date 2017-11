Nesta segunda-feira, 13, oito escolas da Regional de Seara realizaram a eleição do Plano de Gestão Escolar e do gestor para os próximos dois anos. Alunos, pais, professores e servidores tiveram direito ao voto. O autor do Plano de Gestão escolhido assume a direção da escola ainda no mês de dezembro de 2017.



A gerente de educação, Rosemar Aparecida Guerini Fiorentim, destaca que as eleições transcorreram de forma tranquila e nenhuma infração foi registrada. “Queremos parabenizar a todos os proponentes, em especial aos eleitos. Que todos possam fazer um excelente trabalho nos próximos quatro anos. Afinal, todo este processo democrático visa a apenas a melhoria constante do ensino”, ressalta.



Das 18 escolas que pertencem a Regional de Seara, apenas uma não tive proponentes ao plano de gestão, neste caso o Estado fará a indicação do gestor pro tempore.

Conheça os gestores

EEF Batista Paludo (Seara): Graciele Gosbelli Schumann;

EEB Luiz Sanches Bezerra da Trindade (Xavantina): Sirlei Sordi;

EEB Matilde Simon (Seara): Juliane Toffoli;

EEB Orides Rovani (Ipumirim): Lidiane Bringhenti;

EEB Rosina Nardi (Seara): Sandra Ferreira;

EEB Seara (Seara): Josemari Inês Bianchi;

EEB Benjamin Carvalho de Oliveira (Ipumirim): Sandra Anater;

EEB Arabutã (Arabutã): Alexandre Fontana.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)