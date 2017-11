Acontece na tarde da quinta-feira, dia 16, a apresentação do elenco e comissão técnica do Concórdia Atlético Clube para a temporada de 2018. O ato será realizado na sala de imprensa do clube, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Nesta data, o clube inicia a pré-temporada para a série A do Campeonato Catarinense de 2018.

A competição inicia no dia 17 de janeiro e será disputado no sistema de pontos corridos, em etapa única de 18 rodadas. A equipe que somar mais pontos ao final das 18 rodadas será a campeã. As duas equipes que somarem o menor número de pontos estarão rebaixadas ao Catarinesne da Série B em 2019.