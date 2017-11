Prova do Processo Seletivo de professores é no domingo

Aproximadamente 1,2 mil candidatos – de um total de 1,5 mil inscrições, sendo que alguns se candidataram em mais de uma vaga - deverão realizar a prova do Processo Seletivo para professores Admitidos em Caráter Temporário – ACTs, no próximo domingo, 19 de novembro. A prova será realizada no Bloco A da Universidade do Contestado – UnC Concórdia. Os participantes deverão ficar atendo ao cumprimento dos horários, pois o início da prova está marcado para às 8h, mas conforme edital, os portões fecham 15 minutos antes, às 7h45. Quem não chegar até este horário não poderá realizar a prova.

Independentemente do número de áreas de atuação em que o candidato irá concorrer, deverá finalizar o preenchimento do cartão resposta até às 12h, não sendo permitido tempo excedente a este horário. O candidato deverá levar um documento de identidade e caneta esferográfica de tubo transparente, com tinta azul ou preta. Não serão aceitos como documentos de identidade certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional e CPF.

O ensalamento dos participantes será publicado no site www.amauc.org.br a partir da próxima sexta-feira, 17. A confirmação do número da sala em que o participante prestará a prova é bem importante para a melhor localização do local, na manhã do domingo. As inscrições do Processo Seletivo foram abertas no dia 9 de outubro, sendo encerradas no dia 31 de outubro. A seleção se destina a contratação de professores ACTs para o ano letivo de 2018.