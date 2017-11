Na tarde desta segunda-feira (13), a Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), sob a coordenação do Delegado Adriano Almeida, recuperou um gato da raça Angorá, o qual havia sido furtado na noite desse domingo (12), por volta das 21h, em um Pet Shop situado na Rua Coronel Lucidoro, Centro de Campos Novos.

Após analisar as imagens do crime, gravadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, Agentes da Polícia Civil identificaram o autor do furto, de iniciais D. V. B (com passagens pela Polícia Civil pela prática anterior de crimes contra o patrimônio), o qual parou seu veículo em frente ao Pet Shop e furtou o animal.

Diante dos fatos, a Polícia Civil irá instaurar um inquérito policial visando responsabilizar criminalmente D. V. B, em razão do furto.

(Fonte: Rádio Cultura de Campos Novos)