Como forma de valorizar os profissionais da imprensa local pela parceria durante as diferentes ações e projetos ao longo de 2017, a CDL Concórdia promoveu na manhã desta terça-feira, dia 14, na sala de reuniões da entidade um café especial para os representantes dos veículos de comunicação. “O momento é realmente de agradecimento por todo empenho ao longo deste ano, são vocês que fazem acontecer as informações geradas por aqui. A imprensa é fundamental para o sucesso da entidade. Por isso, criamos essa ocasião para reforçarmos o trabalho de cada um em exclusivo vocês jornalistas e profissionais da imprensa que são os grandes formadores de opinião”, explica o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

A ideia do encontro foi apresentar o cronograma das próximas atividades como a Campanha Black Friday, Jantar em Família e Ação Solidária CDL, encerramento da Campanha de Prêmios no dia 23 de dezembro em um grande evento na Rua Coberta e a Liquida Concórdia que já tem data marcada para janeiro de 2018.

O encontro comandado pela assessoria de comunicação da entidade, pelo presidente, e o diretor de campanha de Vendas, Gabriel Sabino, iniciou com uma apresentação da campanha Black Friday que neste ano será no dia 24 de novembro na qual o comércio poderá trabalhar até às 22h. “Como em novembro não temos nenhum sorteio da nossa campanha histórica pensamos em aproveitar a campanha americana que ocorre sempre na última sexta-feira do mês. Em Concórdia esse é o quarto ano que a entidade aposta e incentiva a proposta. Conhecida como a sexta-feira negra de descontos a intenção da CDL foi organizar o movimento lojista para que todos trabalhem com uma mesma identidade de comunicação e o mais importante que ofereçam descontos reais aos consumidores na semana de 20 a 24. Para ajudar as empresas associadas criamos uma campanha que está sendo disponibilizada sem custos aos associados, para participar basta baixar as peças no site, inserir a logo e trabalhar estratégias de promoções realmente atrativas que variam de 20 até 70% de descontos em alguns segmentos. Igualmente vamos investir em rádio, mídia digital, anúncios de jornais e outdoor tudo para movimentar o varejo na última semana e assim aumentar a receita. O que nós buscamos são resultados efetivos nas vendas a campanha iniciou com força no online, mas aos poucos vem ganhando espaço na loja física, sabemos que o sucesso da Black é algo gradativo, mas o que percebemos é que grande parte dos lojistas compraram a ideia e quanto entidade estaremos sempre buscando possibilidades de alavancar os negócios em todos os períodos do ano não apenas em datas comemorativas já tradicionais no calendário", esclarece Sabino.



Após a Black destaque para o evento de fim de ano intitulado Natal Encantado CDL através de uma importante parceria com o grupo tradicionalista gaúcho Chiquito & Bordoneio. “No dia 23 de dezembro vamos apresentar o Projeto Chiquito & Bordoneio e convidados, como a participação do pianista que encerrou por quatro anos consecutivos o Natal Luz de Gramado, Rodrigo Soltton. Será o último sorteio da campanha 100 MIL em vales-compra e uma grande festa para a comunidade concordiense e visitantes que estarão na cidade para celebrar o Natal com familiares e amigos. O evento já conta com o apoio das cinco rádios, Aliança AM, Atual FM, Rural AM, 96 FM e 104.9 FM que estarão inclusive no palco mediando os sorteios e interagindo com o público. O encontro do dia 23 também encerra a programação do Sonho de Natal da Prefeitura Municipal com a devolução da chave da cidade do Papai Noel para as mãos do prefeito. A programação deve iniciar por volta das 18h30 e 19h, o que podemos adiantar é que esse será mais um belíssimo evento bem organizado e planejado pois contamos mais uma vez com o aporte da Lei Rouanet e as empresas apoiadoras do projeto. Um verdadeiro presente para a população e os nossos empresários que confiaram o ano todo no trabalho da entidade e característico na campanha que deve injetar até o fim do ano mais de R$200 mil na economia do município”.

Na programação ênfase também para o Jantar em Família CDL e Ação Solidária no dia 13 de dezembro no Salão Social da Ser Sadia com a doação de caixas de bombom que posterior serão entregues as crianças de dois bairros carentes Frei Lancy e Santa Rita. “Criamos uma forma diferente de promover o espírito natalino com os empresários, mostrando que não estamos apenas preocupados com o desenvolvimento econômico e sim com as pessoas e as crianças tão importantes para o futuro”, disse Maciel. Além disso, o dirigente pontuou as homenagens que serão feitas na noite aos sócios beneméritos/honorários, assim como aos colaboradores por tempo de serviço.

No café o diretor ainda explanou sobre outra campanha a Liquida Concórdia que será promovida de 20 a 27 de janeiro de 2018. “Estamos trabalhando com um cronograma antecipado de ações para envolvermos cada vez mais lojistas na liquidação que já é tradicional e muito esperada pelos consumidores em janeiro em especial. Vamos seguir a mesma linguagem dos anos anteriores criando uma identidade visual e a ideia de lançarmos antes é fazer com que as empresas tenham tempo de se preparar para o período. De tal modo como a Black e demais campanhas vamos ter investimento em mídia e iremos disponibilizar sem custos os materiais. Uma forma de incentivarmos um mês que muitas vezes é considerado de queda nas vendas”.

O posicionamento favorável da entidade referente a flexibilização do horário do comércio da mesma forma esteve em pauta. “Respeitamos todas as opiniões, porém precisamos defender a alteração do projeto de Lei se queremos crescer e manter as empresas em funcionamento. O varejo é quem estimula a economia brasileira e em Concórdia não é diferente acompanhando o agronegócio. A adequação é uma questão de sobrevivência não podemos ser a cidade das liminares e ações, só nos últimos 20 dias 11 cidades do estado se adequaram em caráter de urgência”, afirma Maciel.

Para encerrar o presidente aproveitou para convidar a imprensa para o encerramento da 1ª Copa CDL de Futsal Feminino que será realizada na quinta-feira, dia 16, a partir das 19h no Ginásio Silveirão, comentou sobre um projeto que deve sair do papel em 2018 de inserção de jovens em situações de vulnerabilidade no mercado de trabalho e falou sobre a Femix 2018 que já está sendo planejada. “2018 será um ano ainda maior para a entidade com a promoção da Feira de Bons Negócios a única do ano no Alto Uruguai Catarinense. Com data marcada para setembro esperamos surpreender novamente e para isso contamos mais uma vez com o apoio da imprensa”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)