A Policia Civil de Piratuba e Ipira cumpriu, na tarde desta terça-feira, dia 14, um mandado de prisão contra um homem pelo atraso de pagamento de pensão alimentícia.

C.G. de 50 anos foi preso no perímetro urbano de Piratuba e conduzido para o Presídio Regional de Joaçaba. De acordo com as informações repassadas pela Polícia, a dívida é de cerca de R$ 12 mil.

Fonte: Grupo Magronada