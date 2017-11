Acidente com elevados danos materiais, envolvendo uma viatura do Proerd da Polícia Militar de Seara, foi registrado por volta das 7h20 desta terça-feira, 14.



Colisão foi na SC 155 entre Seara e Xavantina na altura de linha Santa Lúcia. Envolvidos no acidente o caminhão Ford Cargo 815, com placas MBR 2474 de Seara, conduzido por Cássio Balbinot, que diminuiu a velocidade pois um outro veículo estava acessando uma via secundária de acesso a comunidade de linha São Brás. Com isso a viatura do Proerd, um Fiesta com placas MHL 9879, conduzido pelo policial Róger Valmórbida, não conseguiu parar a tempo de evitar a colisão na traseira do caminhão. Ninguém ficou ferido mas os danos matérias foram elevados especialmente na viatura da PM que ficou atravessada na pista.

Motoristas devem ter atenção no local pois o trânsito fui em meia pista.



(Fonte: Belos FM)