Permanecem presos os dois homens que foram flagrados com armas no fim de semana, em Concórdia. Eles foram presos em duas ações distintas da Polícia Militar. Ambos tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva e permanecem recolhidos junto ao Presídio Regional de Concordia.



Em um dos casos, a PM apreendeu um revólver com uma munição não deflagrada com um homem, na Vila União. A guarnição chegou até ao caso após denúncia de disparo de arma de fogo. O suspeito estava em companhia de outras quatro pessoas. O segundo foi no Distrito de Santo Antônio, onde um homem foi flagrado com uma pistola, com numeração raspada, dentro de um veículo.



Nos dois casos, os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

(Com informações do repórter André Krüger)