Um acidente que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 13, deixou uma vítima fatal na SC-150, interior do município de Água Doce. A empresária Solange Maria Dalcin Karling, de 52 anos, proprietária da Floricultura Ver o Sol, de Luzerna, morreu a caminho do hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h56. A batida envolveu uma caminhonete Ranger, placas de Caçador, e uma Saveiro, de Luzerna.

Solange, foi retirada ainda com vida das ferragens. Os bombeiros transportaram ela até certo ponto do trajeto de Água Doce até Joaçaba, quando foram interceptados por uma equipe do Samu, neste momento a vítima já estava em parada cardiorrespiratória. A equipe do Samu tentou reanimar a vítima até chegar no Hospital Universitário Santa Terezinha, quando a equipe do Hust também auxiliou, porém, ela não resistiu.

Outra vítima, que estava no mesmo veículo, Maria Eduarda Dalcin Karling, 10 anos, foi transportada pelos bombeiros com suspeita de fratura na região da pelve.

O motorista da caminhonete sofreu ferimentos leves.

Equipes dos bombeiros de Catanduvas e Água Doce atuaram no resgate.

