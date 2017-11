Nesta segunda-feira (13) a ACF conquistou um empate amargo na primeira partida das quartas de final do Catarinense, amargo pois a equipe de Blumenau empatou a partida quando restavam apenas 4 segundos para o término, acabando o confronto com placar de 2 a 2 no ginásio do Galegão, em Blumenau.



Como as equipes já se enfrentaram em outras oportunidades durante a temporada e o último jogo foi exatamente uma semana atrás no Jasc, o confronto foi de muito equilíbrio e muita intensidade, e após diversas chances para ambos os lados foi a equipe da casa que abriu o placar com Matheus aos 12min10s, aos 17min40s Pesk aproveitou cobrança rápida de escanteio e empatou a partida, e apenas 16 segundos depois Felipinho virou a partida. Na etapa complementar as equipes continuaram tendo boas chances de gol, e quando faltavam apenas 4 segundos para o término da partida a equipe de Blumenau conseguiu empatar com gol do goleiro Ivan.



Agora o foco é a partida de volta na sexta-feira (17) às 20h15min no Centro de Eventos, onde a equipe que vencer com uma vitória simples estará classificada, em caso de empate a decisão será na prorrogação onde a ACF tem a vantagem do empate.



Para a decisão os ingressos já estão sendo comercializados desde a última semana pelo preço promocional de R$ 10,00 nos seguintes pontos de venda: Posto Baseggio, Via Passarela, Megazam Moda Sport, Mundo dos Esportes, Alex Sports, Tasca Esportes e Gostosão Burger. Crianças até 12 anos não pagam.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)