Um aposentado de 60 anos, catador de latinhas, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia em Piratuba, no dian nove de novembro, relatando que sofreu uma tentativa de estupro. A agressão teria ocorrido na quarta-feira, dia oito, por volta das 8h20.

Segundo ele, um homem de 35 anos pediu para a vítima passar em uma casa na rua das Flores recolher cerca de 20 quilos de latinhas. No local, o agressor teria oferecido R$ 20,00 em troca de sexo. O catador negou e então, segundo o B.O, a agressão aconteceu.

Ele relatou que o homem tirou a roupa e partiu para cima do idoso tentando agarrá-lo a força. A vítima contou que foi empurrada até a porta de um banheiro, onde o homem tentou o estupro. O catador disse que conseguiu fugir. No dia seguinte, ao passar pelo agressor pela rua, este lhe ameaçou. Com medo, o catador de latinha foi até a Delegacia para registrar o fato.

Um exame de corpo de delito foi realizado pela vítima na sexta-feira, dia 10, em Joaçaba e deve ser entregue para a polícia nesta semana. Uma investigação já foi iniciada e a polícia já ouviu as duas partes. Os nomes não foram divulgados.

(Informações: Magronada/via André Krüger)