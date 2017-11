A Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves, instalada no Centro Cultural Concórdia, no centro do município, tem buscado melhorias na estrutura e acervo, para melhor atender os usuários, que podem usufruir de um espaço moderno e atualizado. Nesta semana, foram entregues 320 novos livros e cinco novos computadores, que estarão à disposição dos leitores. O prefeito Rogério Pacheco e demais lideranças realizam a entrega oficial do material ao superintendente da Fundação Municipal de Cultura, Júlio Gomes, na manhã de quarta-feira, 9, logo após a abertura da Feira do Livro.



Os novos livros e computadores são um investimento de aproximadamente R$ 30 mil do Ministério da Cultura em parceria com a empresa Engie Energia. Além dos novos equipamentos, recém-chegados, a Biblioteca Pública já vinha há algumas semanas oferecendo acesso livre a internet Wifi. O serviço foi melhorado e está sendo disponibilizado gratuitamente em todos os espaços do Centro Cultural.



Geladeira literária



Juntamente com a entrega dos novos materiais, as lideranças realizaram também o lançamento da ação “Geladeira literária”, que irá possibilitar a retirada e doação de livros em espaços públicos. Desde o lançamento, a geladeira está exposta em frente ao Centro Cultural, onde permanecerá até o fim de novembro. Depois ela segue para outros locais, de forma itinerante. A proposta é “pegue, leve, leia e doe”. Os livros que são disponibilizados na geladeira são títulos repetidos do acervo já existente na biblioteca e ou oriundos de doações.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)