A secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos e o prefeito de Ipumirim, Volnei Schmitd, assinaram na sexta-feira, 10, um convênio de R$ 14 mil para realização da 1ª Mostra de Equinos e a 7ª Cavalgada na comunidade de São Rafael no dia 19 a partir das 9 horas.



O investimento do Governo do Estado é de R$ 10 mil com contrapartida de R$ 4,6 mil. A secretária executiva destaca que esta é uma forma de apoiar as ações da secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, divulgando o programa de melhoramento genético de equinos.



Também participaram do ato de assinatura, a secretária do grupo de cavalgada Tropeiros da Harmonia, Franciele Gado, o gerente de Políticas Socioeconômicas Rurais e Urbanas, Andrei Tecchio, e o supervisor Lenoar Bordinhon.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)