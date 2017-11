Prefeitura de Concórdia leiloa 18 lotes de bens inservíveis no próximo dia 22

Acontece no próximo dia 22 o Leilão de Bens Inservíveis da Prefeitura de Concórdia. O certame será na sede da Secretaria Municipal dos Transportes, na garagem da Prefeitura, a partir das 9h. Ao todo, serão comercializados 18 lotes, sendo 17 pertencentes ao patrimônio do Município e um do Fundo Municipal de Saúde.



Em entrevista ao Jornal Aliança desta segunda-feira, dia 13, a secretária Municipal de Administração, Neiva Piolla, destaca que a venda desses equipamentos decorre de Lei, cujos valores arrecadados serão revertidos para reequipar o próprio Executivo. Os itens vão de veículos, passando por equipamentos e até sucatas. Todos os bens estão à disposição na garagem da Prefeitura.



Todos os 18 lotes já estão à disposição para os interessados na garagem da Prefeitura de Concórdia, no horário de expediente.



A soma de todos os lances iniciais passa dos R$ 40 mil.