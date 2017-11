O secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, entregou uma mini carregadeira para a Prefeitura de Concórdia na manhã de segunda-feira, dia 13. O valor da máquina é de R$ 196 mil.

Na presença do prefeito, Rogério Pacheco, do vice Edilson Massocco, vereadores, secretários e liderança, Sopelsa assinou o Termo de Cessão de Uso de uma Mini-Carregadeira (Bobcat), com caçamba frontal e vassoura mecânica recolhedora. “Na secretaria da Agricultura e da Pesca, temos trabalhado por todos os municípios, sempre pensando nas pessoas. Mas, Concórdia tem nosso carinho especial. Pois é a minha terra”, comenta Sopelsa.

Na semana passada, Sopelsa, através da ADR, descentralizou R$ 120 mil reais para a prefeitura de Concórdia para ações no município, especialmente no interior. O secretário também destacou que está articulando junto ao governo do Estado para a liberação de recursos através do Fundam.

O prefeito Pacheco ressaltou a importância do equipamento e adiantou que os primeiros serviços serão realizados na cidade. “É uma máquina que pode ser utilizada no meio rural e na cidade. No primeiro momento vamos utilizar no perímetro urbano, onde há uma necessidade mais urgente e depois a gente vai avaliar as prioridades e definir o uso do equipamento”, relatou.