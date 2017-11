A Prefeitura de Concórdia publicou o edital de concorrência pública para a concessão de quatro terrenos localizados na Área Industrial do Município. As empresas interessadas têm prazo até as 10h do dia 19 de dezembro para entregar ao Departamento de Compras a documentação e a proposta técnica. Os envelopes serão abertos às 14h do mesmo dia.

Os terrenos poderão ser usados somente para a implantação e operacionalização de empreendimento do ramo industrial. A concessão terá validade de 10 anos, podendo ser prorrogada por mais 10. Também existe a possibilidade de aquisição do imóvel.

A seleção para o uso dos quatro terrenos vai se basear na proposta técnica. Os critérios avaliados são geração de emprego, projeto de preservação ambiental, faturamento, aplicação ou transferência de tecnologias inovadoras, utilização de matéria-prima local, capacidade de exportação e investimentos. As propostas técnicas serão avaliadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE).

O edital completo com todas as informações está publicado no site da Prefeitura de Concórdia, nos links úteis, licitações. A modalidade é concorrência e o número da licitação 4/2017.