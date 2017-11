Jogo é o primeiro do mata-mata do Catarinense.

A Rádio Aliança transmite a primeira partida do mata-mata da Divisão Especial do Campeonato Catarinense. Na noite desta segunda-feira, a ACF vai a Blumenau enfrentar a equipe da casa pelas quartas de finais da competição. O duelo inicia às 20h15. A transmissão será feita em cadeia com a rádio Nereu Ramos, de Blumenau, a partir das 20h.