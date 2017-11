Uma mulher ficou ferida e um homem foi detido em caso de violência doméstica, registrada em Concórdia no fim de semana. O fato ocorreu no bairro Petrópolis, na noite do domingo, dia 12.



A PM foi até ao local e constatou que a vítima, uma mulher de 25 anos, de iniciais V.R.A, estava com lesões e alegou que foi agredida pelo seu companheiro, de iniciais P.R.B.O.B.S, de 27 anos. Ela conta que o agressor a teria empurrado e desferido um tapa no olho. Ela teria batido com a cabeça em uma parede da casa e desmaiado. O suspeito pelas agressões teria informado que fez uso de bebida alcoolica e que havia discutido com a companheira.



De acordo com a PM, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia. O suspeito pelas agressões teria tentado fugir, enquanto aguardava atendimento. Ele foi imobilizado pelos policiais militares e civis.