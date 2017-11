Duelo é o primeiro da fase de mata-mata da Divisão Especial do Catarinense.

Na manhã desta segunda-feira (13) a equipe viaja rumo a Blumenau para enfrentar a noite a equipe da casa pelas quartas de final da divisão especial do Catarinense, a partida está marcada para as 20h15min no ginásio Galegão.



Após descansar e comemorar o título do JASC, já no sábado (11) a equipe concordiense retornou aos treinos e finalizou a preparação na tarde do domingo (12), para a partida o técnico Morruga terá a disposição todos os atletas.



A equipe esta preparada para o confronto, e espera trazer para Concórdia um bom resultado nesta primeira partida, para que na próxima sexta-feira (17) em Concórdia na partida de volta consiga buscar a classificação para a semifinal da competição.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)