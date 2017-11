Os motoristas que forem trafegar pela rua do Comércio neste começo de manhã deve redobrar o cuidado, especialmente no cruzamento com a Domingos Machado de Lima. O motivo é um acidente com danos materiais, que derrubou um semáforo de veículos, que regula o trânsito neste cruzamento.

Conforme informações colhidas pela reportagem da Rádio Aliança, uma caminhonete, F350, placas de Concórdia, carregada de frutas estava estacionada na rua do Comércio quando acabou desengatando-se dos freios e atingindo o semáforo, que caiu sobre a via. O fornecimento de energia no local também está comprometido. Ninguém se feriu e somente danos materiais foram registrados.