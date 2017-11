Capital do Trabalho encerra participação na oitava colocação por pontos.

Delegação de Concórdia entre as dez melhores de SC no Jasc

A Delegação de Concórdia encerrou sua participação nos Jogos Abertos de Santa Catarina entre as dez melhores colocadas. A competição encerrou neste fim de semana, em Lages.

Na classificação final por medalhas, a Capital do Trabalho obteve 18 medalhas, sendo oito de ouro, três de prata e sete de bronze, ficando na 10ª colocação.

No quadro de troféus, Concórdia ficou na sexta colocação, com três de primeiro lugar (tênis de mesa masculino, futsal masculino e handebol feminino) e um de terceiro lugar (tênis de mesa feminino), ficando na sexta colocação.

No quadro de pontos, a Capital do Trabalho ficou na oitava colocação, com 56 pontos.