O Corpo de Bombeiros de Seara atendeu um acidente de trânsito nesta madrugada de domingo. Foi um capotamento na SC-155, entre Seara e Xavantina, próximo à comunidade de linha São Pedro. O condutor, Vinícius Canossa, 37 anos, teve apenas ferimentos leves e já estava fora do veículo quando os bombeiros chegaram ao local.

Ele dirigia um Celta com placas de Seara e estava sozinho no veículo. Vinícius Canossa contou aos bombeiros que dormiu no volante. Ele fazia o sentido Xavantina-Seara.

A vítima, que foi conduzida ao Hospital São Roque de Seara, teve alta no começo da manhã deste domingo. O levantamento das causas do acidente fica a cargo da Polícia Rodoviária de Bom Jesus.



(Fonte: Belos FM)