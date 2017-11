Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo, 12, na Avenida Caetano Branco, em Joaçaba. Entre as vítimas está o radialista Cristiano Hoffelder, que atua na Rádio Lider de Herval d´Oeste. O motorista do outro veículo envolvido foi preso por dirigir bêbado.

O acidente aconteceu por volta das 17h30. Segundo informações da Polícia Militar, um Golf, com placas de Herval d´Oeste, fazia o sentido Luzerna/Joaçaba e o motorista ultrapassou em local proibido, atingindo de frente o Fiesta, que vinha no sentido contrário, jogando o veículo sobre o passeio.

No Fiesta estava apenas o motorista, o radialista Cristiano Hoffelder, que foi retirado das ferragens pelos bombeiros. Cristiano estava consciente, mas reclamava de dores pelo corpo devido a batida violenta. Ele foi levado ao hospital pelo Samu.

No Golf eram três pessoas, sendo que uma mulher, de 55 anos, que também foi transportada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Ela estava consciente, mas tinha dificuldades para caminhar. Um outro carona não precisou de atendimento médico.

O motorista do Golf, identificado como Adenir Antônio de Jesus, 42 anos, fez o teste do bafômetro. O procedimento confirmou que ele dirigia bêbado, recebendo voz de prisão no local e sendo levado à delegacia.

Devido ao acidente houve congestionamento nos dois sentidos da via até que a pista fosse liberada.

