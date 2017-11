Um motociclista ficou ferido depois de se envolver em acidente na madrugada desse domingo, dia 12, em Concórdia. A colisão, envolvendo carro e motocicleta, aconteceu por volta da 01h50 na SC-390, em Nova Brasília. O condutor da moto precisou ser conduzido para o Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Conforme as informações apuradas, a motocicleta, placa de Concórdia, fazia sentido Bairro Guilherme Reich para a comunidade de Linha Suruvi no momento da batida. Conforme relatos, na direção contrária, um veículo tentava ultrapassar um GM/Corsa Classic, também placas de Concórdia. Como não venceu a ultrapassagem, acabou batendo na lateral da moto, fazendo com que ela fosse para a pista contrária e batesse de frente com o Corsa. O outro veículo fugiu do local.

Segundo os bombeiros, o motociclista, de iniciais R. T. S., 26 anos, sofreu diversos ferimentos. Teve fratura exposta no tornozelo, laceração em uma das pernas, além de outra fratura em um dos braços. Pelo impacto da batida, o motor da moto até chegou a ser arrancado. A motorista do carro, S. A. D., 26 anos, nada sofreu.

(Com informações do repórter André Krüger)