Homem é detido com arma com numeração raspada em Concórdia

Um homem foi detido com uma pistola, calibre 380. O fato foi registrado na tarde do sábado, dia 11, no Distrito de Santo Antônio. Conforme informações, ele estava com a arma dentro de um veículo. A pistola estava com a numeração raspada. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia.