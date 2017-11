O time de Linha Caravággio carimbou o passaporte para a semifinal do Campeonato Interiorano de Concórdia, Taça Rádio Aliança de Futebol de Campo. A equipe bateu o Barra Fria nas duas rodadas das quartas de final. No último sábado, dia 11, jogando em casa, o Caravággio efetivou a vaga ao vencer o adversário por 04 a 02.

Na primeira partida o Caravággio venceu na casa do Barra Fria, por 01 a 0. Com o resultado o time tinha a vantagem do empate no jogo da volta e ainda poderia perder por um gol de diferença que a vaga seria decidida nos pênaltis. Mas, com o apoio da torcida a equipe venceu novamente.

Três gols foram marcados no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Neguinho abriu o placar para o Caravággio. Aos 24, Ivan empatou a partida e nos acréscimos do árbitro, Neguinho colocou os donos do campo na frente outra vez.

Na segunda etapa, logo aos cinco minutos, Paulinho marcou para o Barra Fria e empatou novamente. Mas, Neguinho, inspirado marcou mais duas vezes para o Caravággio, uma aos 36 e outra aos 40 minutos, dando números finais ao jogo.

As rodadas semifinais serão definidas após os jogos de sábado e do domingo.