Sessão do Tribunal do Júri aconteceu na sexta-feira, dia 10. Crime aconteceu em abril de 2012.

Cláudio Maleski foi condenado a oito anos de prisão em regime semiaberto por tentativa de homicídio, em Concórdia. A sentença foi proferida pelo juiz Pedro Rios Carneiro ao final do Tribunal do Júri, realizado no Fórum da Comarca de Concórdia, na sexta-feira, dia 10. Ele pode recorrer em liberdade dessa decisão.



Maleski é acusado de tentativa de homicídio contra Neivor Zanella. O fato ocorreu no dia 12 de abril de 2013 em um estabelecimento chamado Bar do Ori, no Distrito de Santo Antônio. Ele disparou duas vezs com uma espingarda em direção a vítima, que mesmo atingida no peito, conseguiu segurar o cano da arma. O desententimento teria sido motivado por um jogo de sinuca.



Com a chegada de outros populares, Maleski teria fugido do local e se apresentado às autoridades no dia seguinte.

(Com informações do repórter André Krüger).