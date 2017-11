A Polícia Militar de Concórdia deteve um homem por disparo e porte de arma, nesta madrugada. O fato foi na Vila União. A PM teve conhecimento do fato através de denúncia anônima.

Conforme a PM, foi feita a entrada de forma estratégica no bairro e um grupo de pessoas foi abordada em frente a um mercado do bairro. Em busca pessoal foi localizado um revólver, calibre 22, com a numeração suprimida e com uma munição engatilhada, porém não deflagrada.

O suspeito, que estava em posse da arma, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.