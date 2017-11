A Secretaria Municipal da Educação de Concórdia se manifestou no fim da tarde desta sexta-feira, dia 10, sobre a infiltração de água pelo telhado do Centro Municipal de Educação Infantil do Distrito de Santo Antônio, que aconteceu durante a chuva forte que caiu no período da manhã. Conforme já informado pela Rádio Aliança, filmagens foram feitas através da câmera de aparelhos celulares sobre a situação e o material foi espalhado pelas redes sociais. A filmagem mostrava a água invadindo algumas salas pelo telhado e em uma delas, a infiltração ocorria pela calha da lâmpada fluorescente. De acordo com relato de pessoas ouvidas pela Rádio Aliança, o problema não é de agora. Porém, se tornou forte com a chuva de hoje. Com o chão molhado, o educandário liberou parte das crianças para os pais, mais cedo.



Em entrevista à Rádio Aliança, a secretária Municipal de Educação, Márcia Calderolli, reconhece o problema no educandário e frisa que a secretaria vinha realizando trabalhos paliativos no telhado da escola como troca de telhas, limpeza de calhas e outros reparos, isso tudo em 19 oportunidades nesse ano. Por outro lado, afirma que um conserto definitivo poderá começar em breve. "Orçamento já existe para o CMEI de Santo Antônio, de R$ 22.554,00, para resolver essa situação (...) Durante esses meses, enquanto ocorria o trabalho paliativo, estávamos fazendo o levantamento para fazer essa melhoria", conta. Completa que, as obras para resolver de forma definitiva esse problema ainda não começaram por que a secretaria também realiza melhorias em outras escolas, cujas demandas são mais prioritárias.



Sobre essa questão, Márcia diz que também há problemas estruturais em outras escolas e que os trabalhos para o conserto já estão em andamento em algumas unidades. O serviço atende de liminar da Justiça, que - de acordo com a secretária - vem desde o ano de 2012 e pede reparos urgentes em várias unidades educacionais da Rede Municipal. Márcia cita, além do CMEI de Santo Antônio, a escola Caic e o Cinquentenário que também estariam com problemas estruturais. Além do telhado, as escolas também apresentam problemas na estrutura física, parte elétrica, acessibilidade e de alvarás. Sendo esse último, conforme a secretária, praticamente resolvido.



Por fim, Márcia Calderolli reforça que todos os encaminhamentos do Executivo Municipal para resolver essas demandas já foram dados. "Nós temos uma preocupação muito grande em resolver a situação. Mas temos que estabelecer prioridades e com legalidade", finaliza.