Ato contará com a presença do secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli.

Acontece na próxima sexta-feira, dia 17, a inauguração do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres Regional de concórdia. O evento será realizado na sede do próprio centro, a partir das 10h e contará com a presença do secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli.



A construção do empreendimento iniciou no começo desse ano. Está situado em um terreno, ao lado da Escola de Educação Básica Walter fontana. Essa estrutura terá a função estratégica de minimizar os impactos causados por situações adversas, auxiliando a Defesa Civil nas ações e tomadas de decisões.