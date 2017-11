Ação promovida pela Fumdema, na próxima quarta-feira, 15, feriado nacional, faz parte da Iniciativa Lixo Zero.

Você que está guardando vidro para reuso, óleo de cozinha usado e já tem um bom acúmulo também de eletroeletrônicos, que pretende descartar, chegou o momento de eliminar todos estes resíduos. A Fundação Municipal de Defesa ao Meio Ambiente – Fumdema, dentro da programação prevista na Iniciativo Lixo Zero, realiza na próxima quarta-feira, 15, feriado nacional da Proclamação da República, na Rua Coberta, o primeiro Desafio de Coleta. Nesta primeira ação serão recolhidos apenas os vidros, óleo e eletroeletrônicos.



A ação coordenada pela Fumdema será realizada durante todo o dia, iniciando às 8h e sendo finalizada somente as 17h. A proposta é oportunizar a população que não consegue fazer a destinação correta em uma rotina corrida de trabalho e outros afazeres. “Por isso, optamos em fazer esta ação no feriado, quando toda a família poderá se envolver em prol do meio ambiente”, comenta o superintendente da Fumdema, Gilberto Romani.



Uma intensa divulgação está sendo trabalhada nas escolas, com objetivo de mobilizar toda a comunidade escolar, que deve participar ativamente do Desafio da Coleta. É importante ressaltar que serão recolhidos vidros para reuso. Um dos exemplos é os vidros de pepinos, palmito e azeitonas, que serão destinados à decoração natalina do Sonho de Natal, que será instalada na Praça Dogello Goss. Também serão aceitos todo tipo de eletroeletrônico e o óleo de cozinha, que receberá uma destinação correta. Outros Desafios de Coleta já estão sendo programados, quando serão recolhidos outros tipos de resíduos.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)